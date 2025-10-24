Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Arbeiter wird von Laterne am Kopf getroffen und stirbt

Beim Austausch einer defekten Laterne in Lehrensteinsfeld endet ein Routinejob für einen 59-Jährigen tödlich.

Ein Arbeiter wurde tödlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Ein Arbeiter ist in Lehrensteinsfeld (Kreis Heilbronn) von einer Straßenlaterne am Kopf getroffen worden und gestorben. Zum tödlichen Unfall kam es beim Auswechseln einer defekten Straßenlaterne, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Diese sollte mittels einer Kette aus der Verankerung gehoben werden. Das andere Ende der Kette war wiederum an einer Baggerschaufel befestigt. Die Laterne geriet dabei in Schieflage und prallte gegen den Kopf des 59-Jährigen. Der Mann wurde nach dem Vorfall am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht, starb jedoch an den Folgen seiner schweren Verletzung.

