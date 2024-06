Aktuell Land

Arbeiter von Teermaschine eingeklemmt und verletzt

Ein Arbeiter ist nahe Bingen (Kreis Sigmaringen) von einer Teermaschine eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den 63-Jährigen in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ihren Erkenntnissen nach war der Mann am Montag bei Teerarbeiten in die Schaufel eines Radladers gestiegen, um von dort den Füllstand der Belagmaschine zu überprüfen, mit der Asphalt auf die Fahrbahn aufgebracht wird. Dabei kippte der Vorratsbehälter der Maschine und klemmte den Mann ein. Die Polizei ermittelt und prüft, ob Sicherungsvorschriften nicht korrekt beachtet wurden.