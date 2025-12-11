Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Arbeiter von schwerer Webmaschine getroffen und gestorben

Tragisches Unglück in Ravensburg: Eine Webmaschine kippt, ein Arbeiter stirbt. Was die Polizei zum Unfallhergang mitteilt.

Rettungskräfte konnten für einen Arbeiter nichts mehr tun. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Rettungskräfte konnten für einen Arbeiter nichts mehr tun. (Symbolbild)
Ein Arbeiter ist in Ravensburg von einer Webmaschine getroffen worden und gestorben. Mehrere Beschäftigte wollten das Hunderte Kilogramm schwere Gerät mittels Hubwagen umstellen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei es ins Kippen geraten und habe den 53-Jährigen getroffen.

Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch vor Ort. Zur Betreuung von Mitarbeitern waren Notfallseelsorger im Einsatz. Wie es genau zu dem Unfall am Mittwoch in dem Textilunternehmen kam, werde noch ermittelt.

