Arbeiter stirbt nach Stromschlag in Umspannwerk

Ein 36 Jahre alter Bauarbeiter ist in einem Umspannwerk in Birkenfeld (Enzkreis) an einem Stromschlag gestorben. Der Mann hatte nach Polizeiangaben am Vormittag Arbeiten in der Anlage durchführen wollen und sich dabei in einen nicht freigegebenen Bereich begeben. Dort lag eine Spannung von 110 Kilovolt an.

Der Bereich sei demnach abgesperrt und mit einer Vorrichtung gesichert gewesen, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf einen technischen Defekt gebe es demnach nicht. Wie bei allen nicht natürlichen Todesfällen ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu den Umständen des Unfalls.