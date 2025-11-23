Arbeiter stürzt von Dach und verletzt sich lebensgefährlich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei Reparaturarbeiten an einem Dachfenster hat sich ein Arbeiter im Landkreis Esslingen lebensgefährlich verletzt. Der Mann sei aus bislang ungeklärter Ursache vom Dach gestürzt, teilte die Polizei mit.

Der 53-Jährige fiel demnach bei der Arbeit an dem Dachfenster in Nürtingen am Samstag mehrere Meter tief in einen angrenzenden Garten. Nach einer Erstversorgung habe der Rettungsdienst den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittele.