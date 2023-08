Aktuell Land

Arbeiter stürzt sieben Meter tief

Ein 60-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Metzingen (Kreis Reutlingen) sieben Meter tief gestürzt und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag wurde er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Mann war an der Außenfassade einer Firma auf eine Plattform getreten und aus bislang ungeklärter Ursache in die Tiefe gestürzt.