Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Arbeiter stürzt in Karlsruhe zwölf Meter in die Tiefe

Ein Arbeiter fällt in Karlsruhe von einem Dach und erleidet mehrere Knochenbrüche. Was bisher über den Unfallhergang bekannt ist.

Krankenwagen im Einsatz
Ein Arbeiter ist von einem Dach gestürzt (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/DPA
Ein Arbeiter ist von einem Dach gestürzt (Symbolbild)
Foto: Monika Skolimowska/DPA

Ein Arbeiter ist in Karlsruhe von einem Dach gestürzt und zwölf Meter tief gefallen. Dabei soll er sich mehrere Knochen gebrochen haben. Der 26-Jährige habe an der Montage eines Fertigbauteils gearbeitet, das von einem Kran auf das Dach gehoben wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei kam der Mann ersten Erkenntnissen zufolge zu nah an die Dachkante und stürzte herab. Worauf er landete, blieb vorerst unklar.

Ein Rettungswagen brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Sprecher nicht. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:251016-930-171290/1