Arbeiter gerät zwischen Gabelstapler und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 31-Jähriger ist während seiner Arbeit in Stuttgart zwischen zwei Gabelstapler geraten und ums Leben gekommen. Der Mann habe in einem Großmarkt mit seinem Stapler Waren ins Regal geladen, teilte die Polizei mit. Mit dabei sei ein weiterer Staplerfahrer gewesen.

Aus welchem Grund und wie genau der Mann dabei zwischen die beiden Stapler geriet, war zunächst unklar. Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen starb. Ein Gutachter wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen.