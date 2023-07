Aktuell Land

Arbeiten an neuer Brücke in Ludwigshafen beginnen

In Ludwigshafen starten am heutigen Montag die Arbeiten für den wichtigen Lückenschluss an der Hochstraße Süd. Nach der Übergabe des Areals in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz ist geplant, dass Baufirmen zunächst das Gelände absichern und mit der Vorbereitung des Baufelds beginnen - etwa die Herstellung der Flächen für die schweren Baumaschinen. Kanal- und Entwässerungsmaßnahmen waren bereits zuvor gestartet. Die Arbeiten sollen Anfang 2026 mit der Verkehrsfreigabe beendet sein.