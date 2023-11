Aktuell Land

Antisemitische Schmierereien: Staatsschutz ermittelt

Die Staatsschutz hat Ermittlungen wegen antisemitischer und volksverhetzender Schmierereien an Hauswänden in Ludwigsburg aufgenommen. Unbekannte hätten Hakenkreuze und Ausdrücke wie »Fck Israel« in roter und schwarzer Farbe versprüht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Außerdem seien Slogans wie »Fck Jews und Hamas auch«, »AfD auf Platz 1« und »White Pride« gesprüht worden.