Anklage nach tödlichem Messerangriff auf Ehefrau

Weil er seine Frau umgebracht haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Freiburg Anklage wegen Totschlags gegen einen 47 Jahre alten Mann erhoben. Ihm werde zur Last gelegt, sein Opfer im Juni im südbadischen Müllheim mit zahlreichen Messerstichen in die Brust getötet zu haben, wie die Anklagebehörde mitteilte. Die 43-Jährige, Mutter von sieben Kindern, war noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Zuvor hatte die »Badische Zeitung« berichtet.

Der Tat im gemeinsamen Wohnhaus war bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Streit vorausgegangen. Worum es dabei ging, ist laut Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Der aus Afghanistan stammende Mann hatte demnach nach der Bluttat die fünf noch gemeinsam mit den Eltern im Haus lebenden Kinder nach draußen geschickt, sich danach im Haus verschanzt und gedroht, sich das Leben zu nehmen. Er wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.