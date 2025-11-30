Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Angriffe mit Pfefferspray - mehrere Menschen verletzt

In Sigmaringen sollen eine Frau und ein Mann bei zwei Vorfällen gezielt mit Pfefferspray angegriffen worden sein. In Gomaringen bei Tübingen wurde Pfefferspray in der Toilette eines Cafés versprüht.

Bei mehreren Vorfällen in Baden-Württemberg sind Menschen durch Pfefferspray verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Sigmaringen/Gomaringen) - Bei mehreren Vorfällen im Südwesten mit Pfefferspray sind mehrere Menschen verletzt worden. In Sigmaringen soll ein Mann mit seinen zwei Begleitern einer 26-Jährigen in der Nähe eines Parkhauses Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit später soll ein Mann einem 27-Jährigen ebenfalls in Sigmaringen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Beide Opfer seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. 

Zudem hat laut Polizei ein Unbekannter in der Toilette eines Cafés in Gomaringen bei Tübingen Pfefferspray versprüht. Die Gäste hätten das Café verlassen müssen. Mindestens sieben Menschen hätten über eine Reizung der Atemwege geklagt und seien vom Rettungsdienst vor Ort behandelt worden. Zwei Personen hätten vorsorglich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen und sucht Zeugen.

