Angriffe mit Pfefferspray - mehrere Menschen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sigmaringen/Gomaringen) - Bei mehreren Vorfällen im Südwesten mit Pfefferspray sind mehrere Menschen verletzt worden. In Sigmaringen soll ein Mann mit seinen zwei Begleitern einer 26-Jährigen in der Nähe eines Parkhauses Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben, teilte die Polizei mit. Kurze Zeit später soll ein Mann einem 27-Jährigen ebenfalls in Sigmaringen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Beide Opfer seien zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Zudem hat laut Polizei ein Unbekannter in der Toilette eines Cafés in Gomaringen bei Tübingen Pfefferspray versprüht. Die Gäste hätten das Café verlassen müssen. Mindestens sieben Menschen hätten über eine Reizung der Atemwege geklagt und seien vom Rettungsdienst vor Ort behandelt worden. Zwei Personen hätten vorsorglich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen und sucht Zeugen.