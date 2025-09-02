Angriff in Unterkunft – 39-Jähriger weiter in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) schwebt ein 39 Jahre alter Mann weiter in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter, ein 43 Jahre alter Verdächtiger, wurde laut Angaben der Polizei festgenommen und sollte noch im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt werden. Er sei wegen Gewaltdelikten polizeibekannt. Der Vorwurf laute auf versuchte Tötung, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der 43-Jährige soll sein Opfer mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben. Die beiden Männer kannten sich den Angaben zufolge, der Grund für den Streit ist jedoch unklar. Zu der Auseinandersetzung war es am Montagabend gekommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen.