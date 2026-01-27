Angriff im Schulzentrum Ulm führt zu Polizeieinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

An einer Schule in Ulm soll ein 15 Jahre alter Jugendlicher einen 17-Jährigen angegriffen haben. Mehrere Schüler gingen dazwischen und trennten die beiden, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus, da man zunächst von einem mit einem Messer bewaffneten Angreifer ausgegangen war.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Messer wurde bei ihm nicht gefunden. Es lägen keine Hinweise auf eine Amoktat vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Der 15-Jährige sei kein Schüler des Schulzentrums.