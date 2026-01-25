Angriff bei Fasnetsball - vierköpfige Männergruppe gesucht

Die beiden meldeten sich nach der Attacke bei der Polizei. (Symbolbild)

Während eines nächtlichen Fasnetsballs in Schlier (Kreis Ravensburg) sollen ein Mann und eine Frau von einer vierköpfigen Gruppe attackiert und verletzt worden sein. Die beiden seien bei dem Vorfall auf der Tanzfläche gewesen, teilte die Polizei mit.

Den Aussagen der beiden Geschädigten nach seien die bislang unbekannten Täter dann dazugekommen. Sie hätten die 24 Jahre alte Frau und den 25 Jahre alten Mann mehrmals ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.