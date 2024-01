Aktuell Land

Angriff auf ZDF-Team in Berlin: Prozess beginnt

Fast vier Jahre nach dem Angriff auf ein ZDF-Team am Rande einer Demonstration gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in Berlin beginnt am Montag (9.30 Uhr) der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten aus Berlin und Baden-Württemberg gefährliche Körperverletzung vor. Die drei Männer im Alter von 28 bis 34 Jahren und die 31-jährige Frau sollen am 1. Mai 2020 auf das Fernsehteam eingetreten und eingeschlagen haben, teils mit Metallstangen. Für den Prozess hat das Amtsgericht Tiergarten bislang Termine bis zum 13. März geplant.