Angriff auf Ticketportal: Schorndorf warnt vor Datenklau

Mehr als 19.000 Menschen könnten von der Cyberattacke auf ein externes Buchungssystem betroffen sein. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Online-Ticketverkauf für das Kinderprojekt »Forscherfabrik Schorndorf« ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Attacke auf ein externes Buchungssystem habe sich am 9. Januar ereignet, wie die Stadt im Rems-Murr-Kreis weiter mitteilte. Demzufolge könnten die E-Mail-Adressen, Passwörter sowie Kontakt- und Adressdaten von mehr als 19.000 Personen in die Hände von Cyberkriminellen gelangt sein.

»Kundinnen und Kunden der Forscherfabrik, die im Buchungssystem ein Passwort hinterlegt hatten, welches auch für andere Logins genutzt wird, wird dringend empfohlen, dieses bei den entsprechenden Seiten zu ändern«, warnte die Stadt. Ob die Daten tatsächlich abgeflossen seien, sei noch unklar.

Der städtische Datenschutzbeauftragte sei informiert und eine Meldung an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gemacht worden. Das betroffene System sei durch den Betreiber umgehend gesperrt, neu installiert und mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen versehen worden. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Die Forscherfabrik Schorndorf ist ein interaktives Erlebniszentrum. An über 70 Stationen können Kinder dort technische und naturwissenschaftliche Phänomene selbst erforschen.