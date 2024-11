Angriff auf 39-Jährige - Sohn in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 18-Jähriger soll in Böblingen seine Mutter unter anderem mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft befindet sich der junge Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll demnach am vergangenen Donnerstag in der gemeinsamen Wohnung zunächst mit einer Luftdruckpistole auf die 39-Jährige geschossen haben. Dann soll er ihr mehrere Stichverletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Schließlich habe der Vater des Tatverdächtigen die Situation bemerkt und sei eingeschritten.

Der 18-Jährige habe daraufhin die Flucht ergriffen, die Polizei habe ihn jedoch in der Nähe der Wohnung festgenommen. Der 18-Jährige soll sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Einem Polizeisprecher zufolge handelt es sich bei der mutmaßlichen Tatwaffe um ein längeres Messer.

Sowohl die 39-Jährige als auch der tatverdächtige Sohn kamen nach dem Vorfall ins Krankenhaus. Der 18-Jährige habe sich vor seiner Festnahme selbst mit einem Messer verletzt. Am Freitag erließ ein Richter Haftbefehl gegen den US-Amerikaner. Er wurde den Angaben nach in einem Justizvollzugskrankenhaus untergebracht.