An diesen Bahnhöfen ist am Wochenende mehr Polizei zu sehen

Bahnreisende in Baden-Württemberg dürften an den wichtigsten Bahnhöfen im Südwesten am Wochenende mehr Polizeipräsenz sehen als sonst üblich. Die Bundespolizei erhöhe an den Hauptbahnhöfen in Stuttgart und Mannheim die Polizeipräsenz, teilte die Behörde mit. Einem Sprecher zufolge sollen dort mehr Beamte eingesetzt werden, die dann auch mehr Kontrollen durchführen können als sonst.

Die Aktion vom 14. bis 16. November ist Teil eines bundesweiten Schwerpunkteinsatzes an mehr als zehn Bahnhöfen in ganz Deutschland. Im Fokus seien Bahnhöfe, an denen besonders viele Gewaltdelikte passierten. Ziel ist es, Straftaten zu verhindern, Tatverdächtige frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl von Reisenden sowie Beschäftigten im Bahnbereich zu stärken.

Stuttgarter Bahnhof ist Hotspot für Kriminalität

Laut einer Drucksache des Bundestags gehört der Hauptbahnhof in Stuttgart nicht nur zu den größten Bahnhöfen in Deutschland, sondern auch zu den deutschen Bahnhöfen mit der höchsten Kriminalität. 2024 registrierte die Polizei dort 3.792 Delikte, darunter 220 Gewaltdelikte.

Bei einer ähnlichen Aktion im Oktober waren rund 11.000 Menschen an 36 Bahnhöfen überprüft worden. Bundespolizisten stellten damals mehr als 200 gefährliche Gegenstände sicher. Die Bundespolizei begründete die verstärkten Kontrollen damit, dass die Anzahl und Intensität der Gewaltdelikte an Bahnanlagen weiterhin hoch seien. Häufig würden dabei Messer und andere gefährliche Gegenstände eingesetzt.