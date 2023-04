Aktuell Land

Amokalarm an Schule-Polizei: keine Hinweise auf Gefährdung

In einer Gemeinschaftsschule in Neuenstein (Hohenlohekreis) ist Amokalarm ausgelöst worden. Aktuelle Hinweise auf eine Gefährdung gebe es nicht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mehrere Einsatzkräfte seien vor Ort und versuchten, den Grund der Alarmauslösung herauszufinden. Die Schule werde aktuell durchsucht. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht. Der Alarm sei um kurz nach 11.00 Uhr gemeldet worden.