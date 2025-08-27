»Alles gratis«? Polizei staunt über Ausrede nach Diebstahl

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau hat beim Ladendiebstahl in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) eine ebenso kreative wie wenig glaubwürdige Ausrede geliefert. Die 45-Jährige ging nach Angaben der Polizei am Dienstag ohne zu bezahlen mit Lebensmitteln an der Kasse vorbei.

Als ein Mitarbeiter die Frau ansprach, verletzte sie den 19-jährigen Kassierer beim anschließenden Handgemenge leicht. Den Polizisten erklärte sie später, sie habe eine Durchsage gehört, wonach an diesem Tag alles gratis sei. Nur deshalb habe sie den Laden verlassen, ohne zu bezahlen.