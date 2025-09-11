Alle Verletzten wieder fit: Freiburg will Wende gegen VfB

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Fehlstart in die Fußball-Bundesliga mit zwei Niederlagen und insgesamt sieben Gegentoren hofft der SC Freiburg auf eine Wende im Baden-Württemberg-Duell gegen den VfB Stuttgart. »Ein Derby ist immer ein besonderer Nachmittag, wo die Vorfreude größer ist, das spürt man einfach«, sagte SC-Trainer Julian Schuster vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

»Wir wissen, was das Spiel für die Fans bedeutet, und wir haben genügend Spieler, für die es auch viel bedeutet, dieses Derby spielen zu dürfen. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, genau jetzt dieses Spiel zu haben«, meinte der 40-Jährige, dessen Elf zum Auftakt gegen den FC Augsburg (1:3) und zuletzt beim 1. FC Köln (1:4) jeweils verlor.

Matanovic vor Pflichtspiel-Debüt für Freiburg

Nach dem Null-Punkte-Start hätten sich Trainer und Mannschaft zusammengesetzt und »sehr ehrlich ausgetauscht«, erklärte Schuster. Er sieht auch die Möglichkeit, »noch enger zusammenzurücken«. Das habe in der Vorsaison in einer Phase mit vielen Gegentoren auch schon geklappt. Außerdem hofft Schuster gegen Stuttgart auf einen Derby-Effekt: »Die Rivalität kann vielleicht helfen, die Energie auf den Platz zu bringen.«

Zudem stehen in Max Rosenfelder, Philipp Treu, Patrick Osterhage und Igor Matanovic alle zuletzt angeschlagenen Profis wieder im Mannschaftstraining. Der Stürmer-Neuzugang Matanovic könnte gegen Stuttgart vor seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den Sport-Club stehen.