Alle Verletzten nach Halloween-Party aus Klinik entlassen

Nachdem auf einer Halloween-Party mehrere Menschen zusammengebrochen sind, haben inzwischen alle Verletzten das Krankenhaus wieder verlassen. Die Polizei prüft, ob den Betroffenen K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Mehrere Partygäste waren nach Polizeiangaben ins Krankenhaus gebracht worden, da sie alle über Symptome wie Schwindel, Unwohlsein und Bewusstlosigkeit klagten. Insgesamt seien elf Menschen von den Symptomen betroffen gewesen.

Um K.-o.-Tropfen nachzuweisen, wurden den Betroffenen Blut und Urinproben abgenommen. Die Auswertung dauert weiter an, sagte ein Polizeisprecher. Die meist geruchs- und geschmackslose Substanz kann im Blut und Urin noch mehrere Stunden nach der Einnahme festgestellt werden. Auch die Ermittlungen zu den Tätern führt die Polizei fort.

Auf der öffentlichen Feier im Stadtteil Wangen waren laut dem Hallenvermieter 1.500 bis 2.000 Gäste erwartet worden. Auf der Bühne trat der Rapper Jazeek auf.