Aktivisten klettern aufs Hochseil – Protest gegen Sparpläne

Zwei Aktivisten sind auf ein Hochseil am Karlsruher Marktplatz geklettert, um gegen Sparpläne der Stadt im Bereich Kultur und ÖPNV zu protestieren. Sie befestigten auch ein Banner und ein Fahrrad an dem Seil - und kletterten rund drei Stunden nach der morgendlichen Aktion wieder freiwillig nach unten, wie die Polizei berichtete.

Zuvor war ein Teil des Marktplatzes aus Sicherheitsgründen abgesperrt worden. Gegen 10.30 Uhr sei der Polizeieinsatz und die Aktion der Aktivisten beendet gewesen, wie es weiter hieß.

Das Hochseil gehört zu einer Attraktion des Karlsruher Christkindlesmarkts, der vom kommenden Montag an auf dem Marktplatz stattfindet. An dem Seil schwebt zweimal am Tag der »Fliegende Weihnachtsmann« mit einem Schlitten über den Platz.