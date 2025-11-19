Aktivisten klettern auf Hochseil über Karlsruher Marktplatz

Zusammen mit einem Fahrrad sind zwei Aktivisten auf ein Hochseil am Karlsruher Marktplatz geklettert.

Zwei Aktivisten sind auf ein Hochseil am Karlsruher Marktplatz geklettert und haben damit einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Die Männer hätten sich und ein Fahrrad an dem Hochseil befestigt, sagte ein Polizeisprecher. Aus Sicherheitsgründen habe man den Marktplatz abgesperrt. Die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt sei informiert worden und müsse nun entscheiden, wie man mit den Männern umgehe.

Eine Aktivistengruppe teilte mit, man habe an dem Seil ein Banner aufgehängt und wolle gegen geplante Haushaltskürzungen im Bereich Kultur und ÖPNV protestieren.

Das Hochseil gehört zu einer Attraktion des Karlsruher Christkindlesmarkts, der vom kommenden Montag an auf dem Marktplatz stattfindet. An dem Seil schwebt zweimal am Tag der »Fliegende Weihnachtsmann« mit einem Schlitten über den Platz.