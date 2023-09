Ahmadiyya-Gemeinde-Chef: Muslime müssen auf andere zugehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ahmadiyya-Gemeinden hätten an ihren mehr als 280 Standorten gute Beziehungen zur örtlichen Gesellschaft. »Wir gehen auf den Bürgermeister und auf die Vereine zu und versuchen, uns dort einzubringen«, sagte Wagishauser. So räumten etwa Mitglieder der Gemeinde am 1. Januar den Müll aus der Silvesternacht auf. Mit solchen Aktionen könne man gegen Vorurteile ankämpfen. »Man muss mit kleinen Schritten versuchen, die Narrative zu verändern, die Bilder im Kopf der Menschen zu ändern.« Dazu lade man auch andere Muslime in Deutschland ein.

Mehr als 50.000 Menschen werden von Freitag an in Stuttgart zur größten Versammlung von Muslimen in Deutschland erwartet. In den Messehallen feiert die muslimische Reformbewegung Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) ihr jährliches Treffen, genannt Jalsa Salana. In diesem Jahr gibt es einen besonderen Anlass zum Feiern: Die nach eigenen Angaben älteste muslimische Gemeinschaft Deutschlands begeht ihr 100-jähriges Bestehen.

Die Ahmadiyya-Bewegung bezeichnet sich als älteste islamische Gemeinschaft in Deutschland und hat hierzulande nach eigenen Angaben rund 55.000 aktive Mitglieder und mehr als 70 Minarett-Moscheen. Die AMJ versteht sich als grundsätzlich unpolitisch und hat sich nach eigenen Angaben die Loyalität zu Deutschland auf ihre Fahnen geschrieben.