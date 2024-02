Aktuell Land

AfD zählt stimmberechtigte Mitglieder aus

Nach der Räumung des Saales haben die Mitglieder beim Parteitag der AfD in Rottweil den Saal wieder betreten dürfen. Mit der Ausgabe weißer Karten zählte die Parteiführung nochmal die genaue Anzahl der Stimmberechtigten aus. Gäste mussten zunächst draußen bleiben. Der Saal verfügt über 1040 Sitzplätze, deutlich mehr Mitglieder und Gäste waren am Samstag zunächst angereist. Bei einer Probeabstimmung beteiligten sich nun 886 Mitglieder. Restliche verfügbare Plätze sollten aufgefüllt werden mit Mitgliedern, die noch im Foyer warteten. Sollten am Ende dennoch nicht alle stimmberechtigten Mitglieder in den Saal kommen, könnte es sein, dass die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden muss.