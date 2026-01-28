AfD-Spitzenkandidat fordert mehr Disziplin im Schulalltag

Tritt nicht nur gerne vor Fahnen auf, sondern will sie auch vor Schulen gehisst haben: AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier. (Archiv)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der AfD-Politiker Markus Frohnmaier findet, dass Schulkinder zu Beginn der Unterrichtsstunde aufstehen sollten, wenn der Lehrer das Klassenzimmer betritt. Man wolle mehr Disziplin an die Schulen bringen, sagte Frohnmaier bei einer Veranstaltung der »Stuttgarter Zeitung« und »Stuttgarter Nachrichten« im Vorfeld der Landtagswahl im Südwesten.

Umsetzen will der AfD-Spitzenkandidat das mit einem landesweiten Schulkodex. »Ich glaube, dass man sehr früh Kindern Werte vermitteln kann, auch Anstand.«

Zudem forderte Frohnmaier, dass an den Schulen in Baden-Württemberg die deutsche Fahne gehisst werden solle. Ein positiver Bezug zum Eigenen sei auch integrationsfördernd, so Frohnmaier.