AfD-Politiker relativiert harsche Aussage zu Söder

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist beim Wahlkampfauftakt der AfD in Karlsruhe vom Co-Vorsitzenden des AfD-Landesverbands mit harschen Worten angegangen worden. Emil Sänze sagte über Söder: »Ich meine, Söder ist ja nicht nur körperlich behindert, auch manchmal geistig. (...) Aber wir lassen ihn leben – er ist ja immer mal wieder witzig.« Mehrere Medien hatten darüber berichtet. Nun relativierte Sänze seine Aussagen. »Die Tonalität war falsch«, sagt er der dpa. Die Staatskanzlei in München wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.

Es sei ihm fremd, jemanden körperlich anzugehen, sagte Sänze. Aber: »Diese Verbalangriffe aus Bayern, die gehen mir wirklich auf den Geist.« Dass Söder jetzt eine Länderreform fordere, stelle sich gegen den Kern des Grundgesetzes. Die AfD hatte am 15. Januar ihren Wahlkampfauftakt in der Badnerlandhalle Karlsruhe gefeiert. Zu den Rednern gehörten unter anderem Markus Frohnmaier, der am 8. März als Spitzenkandidat seiner Partei in Baden-Württemberg ins Rennen geht. Die Moderation hatte Sänze übernommen.