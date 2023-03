Aktuell Land

AfD-Parteitag: Fünf Verletzte bei Gegen-Demonstration

Bei einer Demonstration gegen den AfD-Parteitag in Offenburg sind nach Polizeiangaben drei Beamte und zwei Teilnehmer verletzt worden. Drei von ihnen - ein Polizist und die beiden Teilnehmer - wurden danach im Krankenhaus untersucht, wie die Polizei am Samstag in Offenburg mitteilte und ergänzte damit zuvor gemachte Angaben.