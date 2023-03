AfD beginnt Landesparteitag in Offenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die AfD Baden-Württemberg will am Samstag (10.00 Uhr) ihren Landesparteitag im badischen Offenburg beginnen. Bei dem zweitägigen Treffen in der Oberrheinhalle sind die Mitglieder unter anderem aufgefordert, über Satzungsänderungen zu beraten. Außerdem soll es nach den Worten des Co-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier Resolutionen geben, unter anderem zu den Themen Familie, Grundsteuer, Migration und Ukraine-Krieg.

Zum Protest gegen das Treffen in der Stadt im Ortenaukreis rief unter anderen das Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus Offenburg« auf. Es wird nach eigenen Angaben unter anderen vom DGB Baden-Württemberg und den örtlichen Gruppierungen der Grünen und der SPD unterstützt. Wegen Demonstrationen wird in der Innenstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet, wie die Stadt mitteilte.

Seit Juli wird der AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. Der Geheimdienst darf die Rechtspopulisten damit genauer unter die Lupe nehmen und unter strengen Voraussetzungen Mitglieder observieren, Telefone überwachen sowie Informanten anwerben.

