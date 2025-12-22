Adler verlängern mit Esposito und Renouf

Bitte aktivieren Sie Javascript

Angreifer Luke Esposito und Verteidiger Dan Renouf werden auch in der kommenden Saison für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Der US-Amerikaner und der Kanadier hätten ihre Verträge verlängert, teilte der achtmalige Meister mit.

Esposito kommt in dieser Spielzeit bislang auf elf Scorerpunkte auf die Adler, stand aber auch schon wegen eines heftigen Zusammenpralls im Fokus. Beim Heimspiel gegen die Eisbären Berlin im September hatte der 32-Jährige einen brutalen Bodycheck kassiert.

Er war auf einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht, am Abend darauf aber wieder aus der Klinik entlassen worden. Sein Berliner Gegenspieler Yannick Veilleux war infolge der Aktion von der DEL für sechs Partien gesperrt und zu einer Geldstrafe verurteilt worden.