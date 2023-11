Aktuell Land

Adler-Spieler in der Pflicht: »Jeder fühlt sich schuldig«

Nach der Freistellung von Johan Lundskog als Trainer der Adler Mannheim geben sich die Spieler eine Mitschuld an der sportlichen Krise des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga. »Jeder fühlt sich schuldig, die Stimmung war gedrückt und keiner konnte es greifen. Das zeigt auch, was wir für Spieler in der Mannschaft haben«, sagte Verteidiger Korbinian Holzer. »Es war kein schöner Tag und natürlich tut es einem leid. Wir hatten mit Johan eine sehr gute Zusammenarbeit. Als Spieler ist das beschissen, es gehört aber zum Geschäft.«