Adler reden nicht von Meisterschaft - Aber Ziel: Top vier

Die Adler Mannheim setzen sich vor ihrem ersten Saisonspiel ehrgeizige Ziele. Eine Ansage in Richtung Meisterschaft aber macht beim Club aus der Deutschen Eishockey Liga niemand. »Berlin ist das Maß aller Dinge. Nur ein besonderes Team kann es schaffen, den Meister vom Thron zu stoßen. Wir wollen uns unter den Top vier etablieren«, sagte Adler-Trainer Dallas Eakins bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz in der SAP Arena.

Für die neue Spielzeit haben die Adler bislang 7500 Dauerkarten verkauft, das ist der zweitbeste Wert in der Clubhistorie. Zum Auftakt empfangen die Mannheimer am Freitag (19.30 Uhr) die Straubing Tigers.

Um die Eisbären Berlin herauszufordern, haben sich die Adler vor allem mit deutschen Spielern verstärkt. Von den Kölner Haien holten sie Nationalspieler Justin Schütz, der in den vergangenen beiden Spielzeiten die meisten DEL-Treffer erzielt hat.