Adler Mannheim verlängern mit Verteidiger Mattinen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Adler Mannheim haben den Vertrag mit Verteidiger Nicolas Mattinen verlängert. Er ist bereits der siebte Spieler, der dem Club aus der Deutschen Eishockey Liga über diese Saison hinaus erhalten bleiben wird, hieß es in einer Mitteilung.

»Nick hat uns mit seinem Engagement, seinem Charakter und seiner Disziplin beeindruckt. Er ist ein hervorragender Verteidiger, der jedes Mal, wenn er das Eis betritt, Torgefahr ausstrahlt«, sagte Trainer und Manager Dallas Eakins über den 27-Jährigen, der bislang 17 Tore erzielte und 18 Treffer vorbereiten konnte.