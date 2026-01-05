Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Adler Mannheim verlängern mit Verteidiger Mattinen

Kein Verteidiger ist in dieser DEL-Saison vor dem Tor erfolgreicher als Nicolas Mattinen. Nun hat der Kanadier seinen Vertrag verlängert.

Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings
Trägt weiter das Adler-Trikot: Nicolas Mattinen Foto: Uwe Anspach/DPA
Trägt weiter das Adler-Trikot: Nicolas Mattinen
Foto: Uwe Anspach/DPA

Die Adler Mannheim haben den Vertrag mit Verteidiger Nicolas Mattinen verlängert. Er ist bereits der siebte Spieler, der dem Club aus der Deutschen Eishockey Liga über diese Saison hinaus erhalten bleiben wird, hieß es in einer Mitteilung. 

»Nick hat uns mit seinem Engagement, seinem Charakter und seiner Disziplin beeindruckt. Er ist ein hervorragender Verteidiger, der jedes Mal, wenn er das Eis betritt, Torgefahr ausstrahlt«, sagte Trainer und Manager Dallas Eakins über den 27-Jährigen, der bislang 17 Tore erzielte und 18 Treffer vorbereiten konnte.

© dpa-infocom, dpa:260105-930-501433/1