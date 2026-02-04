Adler Mannheim verlängern mit Stürmer Solow

Zach Solow wird auch in der kommenden Saison für die Adler Mannheim spielen.

In der Olympia-Spielpause planen die Adler Mannheim weiter für die Zukunft. Auch der amerikanische Stürmer Zach Solow unterschrieb für die kommende Spielzeit, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte. Damit haben bereits 20 Spieler einen Vertrag für die Saison 2026/27.

Der 27 Jahre alte Solow war im vergangenen Sommer aus der zweithöchsten Nordamerika-Liga AHL von den Toronto Marlies nach Mannheim gewechselt und kommt bisher auf 14 Tore und 19 Vorlagen. »Zach bringt jede Menge Energie mit, mit der er alle um sich herum ansteckt«, sagte Cheftrainer und Manager Dallas Eakins.

Wegen der Olympischen Spiele in Italien pausiert die DEL derzeit. Die nächste Pflichtaufgabe der zweitplatzierten Mannheimer steht am 25. Februar gegen Augsburg an.