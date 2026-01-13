Adler Mannheim verlängern mit Stürmer Proske

Bitte aktivieren Sie Javascript

Stürmer Yannick Proske spielt auch in der kommenden Saison für die Adler Mannheim. Der 22-Jährige habe seinen Vertrag verlängert, teilte der Club in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit. Zur Laufzeit machten die Adler keine Angaben.

»Yannick verbessert sich durch kontinuierliche Arbeit an seinem Spiel stetig weiter. Wir sind gespannt, wohin ihn seine Entwicklung in Zukunft noch führen wird«, sagte Mannheims Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

Proske spielte bereits im Nachwuchsteam der Adler und kehrte 2023 von den Iserlohn Roosters zu den Kurpfälzern zurück. In bisher 143 Pflichtspielen für Mannheim erzielte der Angreifer zehn Tore und steuerte 16 Torvorlagen bei.