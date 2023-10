Aktuell Land

Adler Mannheim und Jentzsch: Einigung auf Vertragsauflösung

Taro Jentzsch wird nicht mehr für die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auflaufen. Die Entscheidung, den ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag vorzeitig aufzulösen, sei in beidseitigem Einvernehmen gefallen, teilte der Club am Mittwoch mit. Jentzsch kam vor der zurückliegenden Spielzeit von den Iserlohn Roosters nach Mannheim und absolvierte 57 DEL-Partien für die Adler.