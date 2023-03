Bitte aktivieren Sie Javascript

In dieser Saison werden die Playoff-Runden mit Beginn der Viertelfinalserien wieder im Modus Best of Seven ausgetragen. Vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Wegen der Coronavirus-Krise waren die Playoff-Serien 2022 und 2021 verkürzt worden. 2020 war die Saison vor den Playoffs nach dem Ausbruch der Pandemie abgebrochen worden. Die Adler Mannheim waren zuletzt 2019 deutscher Meister.

DEL-Spielplan und Tabelle