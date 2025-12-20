ADAC warnt vor Stau-Chaos am Samstag vor Weihnachten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reisezeit ist Stauzeit: Am Wochenende vor Weihnachten kann es auf den Straßen voller werden und Autofahrer müssen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen rechnen. Nach Angaben des ADAC Württemberg ist der Samstag vor den Feiertagen besonders staugefährdet.

Bereits am Freitag war der übliche Berufsverkehr auf viele Reisende getroffen, die zu Familie, Freunden oder in den Urlaub starteten. Wer es einrichten kann, sollte nicht am Samstag vor Weihnachten unterwegs sein, empfahl der ADAC Württemberg. Auch rund um die Ballungsräume und Einkaufszentren dürfte es am kommenden Wochenende sehr voll werden.

Für Fahrten in die Innenstädte empfiehlt der ADAC, Park-and-Ride-Angebote zu nutzen und auf Bus und Bahn umzusteigen, weil Parkplätze knapp werden könnten. »Deutlich entspannter zugehen auf den Autobahnen dürfte es am Sonntag«, so der Automobilclub weiter. Der Heilige Abend (Mittwoch) zählt traditionell zu den stauärmsten Tagen des Jahres.

Wo es besonders voll wird

Erst ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag nimmt der Verkehr wieder zu, vor allem in Richtung Wintersportgebiete. Als besonders belastet gelten unter anderem die A5 von Heidelberg nach Karlsruhe und die A6 von Heilbronn nach Nürnberg. Zudem wird es wohl voll auf der A7 von Würzburg über Ulm nach Füssen und Reutte, der A8 von Karlsruhe über Stuttgart nach München und der A81 Stuttgart-Singen und im Großraum Stuttgart.

Im Ausland sind nach Angaben des Automobilclubs neben den Straßen rund um die Großstädte vor allem die Routen zu den Wintersportorten staugefährdet. In Österreich finden auf der Brennerautobahn A13 umfangreiche Bauarbeiten im Bereich der Luegbrücke statt. Der Bereich sei bis zum Jahresende nur einspurig befahrbar.

Zudem gibt es Baustellen auf der Tauern- (A10) und Inntal-Autobahn (A12), wie der ADAC Württemberg weiter mitteilte. Bei der Einreise nach Deutschland sei mit Wartezeiten zu rechnen an den drei Autobahnübergängen Suben (A3 Linz – Passau), Walserberg (A8 Salzburg – München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein – Rosenheim).