Achtung auf den Straßen: Neuschnee-Nachschub kommt

Winterwunderland oder eher ein Graus für jeden und jede hinter dem Steuer? Nach dem Schneefall in der Nacht könnten im Tagesverlauf gerade in höheren Lagen in Baden-Württemberg weiter Schneeflocken rieseln – Schneeregen ist vor allem im Flachland möglich. Zudem könnte es mancherorts sehr glatt auf den Straßen sein.

Die Temperaturen erreichen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Höchstwerte zwischen minus 1 Grad im Bergland und bis zu plus 6 Grad im Breisgau. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Auf den Bergen müssen sich Ausflügler auf stürmische Böen einstellen.

Nachts eiskalt

In der Nacht auf Freitag kann es laut DWD bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 7 Grad verbreitet glatt werden – durch überfrierende Nässe ebenso wie durch zeitweise auftretenden Schneefall, insbesondere im Süden des Landes. Im Norden Baden-Württembergs soll es teils neblig werden.

Am Freitag bleibt es voraussichtlich meist stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Im Süden könnten laut DWD einzelne Schneeschauer niedergehen. Die Höchstwerte bewegen sich der Prognose zufolge zwischen minus 3 Grad im Bergland und plus 4 Grad im Rheintal. Auf dem Feldberg seien weiterhin starke bis stürmische Böen möglich, ansonsten sei der Wind schwächer.

Samstag zweigeteilt

In der Nacht zum Samstag könnte es bei Tiefstwerten von minus 3 bis minus 8 Grad erneut glatt werden. Der Norden bleibt dabei wohl weitgehend niederschlagsfrei, in Oberschwaben könnten jedoch noch einzelne Schneeflocken fallen. Stellenweise könne sich Nebel bilden.

Der Samstag selbst zeigt sich im Nordwesten laut der Vorhersage nach Nebelauflösung heiter und trocken. Im Südosten hingegen dürfte es weiter stark bewölkt bleiben. Mit Höchstwerten zwischen minus 3 Grad im Bergland und plus 2 Grad im Kraichgau bleibt es frostig.