Achtköpfige Familie mit vier Kindern auf A8 verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine achtköpfige Familie ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 im bayerischen Landkreis Günzburg verletzt worden, darunter vier Kinder. Ein 26-Jähriger habe schwere Verletzungen erlitten, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte ein 20-Jähriger mit dem voll besetzten Kleinbus nach einem Überholmanöver wieder einscheren. Dabei sei er bei Leipheim gegen einen Sattelzug geprallt.

Der Fahrer des Lastwagens blieb unversehrt. Unter den Verletzten seien vier Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren sowie die um die 50 Jahre alte Eltern, sagte ein Polizeisprecher. Der Schwerverletzte war demnach nicht angeschnallt. Gegen den 20-jährigen Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.