Achtjähriger von Kleinbus überfahren und schwer verletzt

Die Polizei wurde am Montagmorgen zum Einsatz in der Nähe eines Schulzentrums gerufen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Achtjähriger ist in Kißlegg (Kreis Ravensburg) von einem Kleinbus überfahren und schwer verletzt worden. Er soll ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge am Morgen eine Straße in der Nähe eines Schulzentrums überquert haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 74 Jahre alte Fahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den Jungen erfasst.

Das Kind sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Die 74-Jährige und die fünf Kinder, die in ihrem Kleinbus saßen, seien nicht verletzt worden. Sie seien vor Ort von einem Seelsorger betreut worden.