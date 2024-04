Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einem Campingplatz in Meßkirch im Landkreis Sigmaringen sind acht Wohnwagen ausgebrannt. Tote oder Verletzte gab es nicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Brand am Mittwochabend fing zudem ein Wohnmobil Feuer. An einem der Wohnwagen geriet nach Polizeiangaben eine Gasflasche in Brand. Das Feuer habe anschließend auf die anderen Wohnwagen übergegriffen. Es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.