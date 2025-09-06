Acht Menschen bei Unfall auf Autobahn 6 verletzt

Zunächst waren nur wenige Informationen über den Unfall auf der A6 bekannt. (Symbolbild)

Bei einem Unfall auf Autobahn 6 im Rhein-Neckar-Kreis sind am frühen Abend acht Menschen leicht verletzt worden. Darunter waren auch drei Kinder im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren, wie die Polizei mitteilte. Die Strecke wurde bei Sankt Leon-Rot teilweise gesperrt.

Zu dem Unfall kam es, weil ein 37-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit an einer Baustelle mehrere Warnschilder touchierte. Er lenkte danach ruckartig nach rechts und krachte dann in den Wagen einer 41-jährigen Frau. Beide Wagen kollidierten mit der Leitplanke, kamen von der Fahrbahn ab und erlitten Totalschaden.

Die Verletzten kamen in Kliniken. Der rechte Fahrstreifen und die Standspur wurden gesperrt, der Verkehr konnte aber daran vorbeigeleitet werden, daher kam es nicht zu großen Verkehrsauswirkungen, sagte der Polizeisprecher.