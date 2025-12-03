Acht Autos in Unfall mit hohem Sachschaden verwickelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Feierabendverkehr ist es in Stuttgart zu einem Unfall mit acht beteiligten Fahrzeugen genommen. Dabei seien fünf Personen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Ein Auto sei beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengekracht. Durch die Wucht des Zusammenpralls seien beiden Fahrzeuge mit insgesamt drei weiteren Autos kollidiert. Durch umherfliegende Fahrzeugteile seien zudem noch drei weitere Autos beschädigt worden.

Nach Angaben der Polizei ist bei dem Unfall ein Sachschaden von etwa 120.000 Euro entstanden. Die Fahrbahn in Richtung Fellbach (Rems-Murr-Kreis) war bis etwa 21.50 Uhr gesperrt.