Abwehrtalent Ogbus verlängert vorzeitig beim SC Freiburg

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Verteidiger Bruno Ogbus vorzeitig verlängert. Der 18-Jährige rückte im Sommer in den Profikader auf und kam in dieser Saison schon zweimal in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz. Über die Vertragsinhalte machte der Sport-Club wie üblich keine Angaben.

»Seine Zweikampfstärke und seine Schnelligkeit sind auffällig. Dazu kommt noch seine Flexibilität in der Abwehrkette«, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. Er hob auch die Entwicklung des U20-Nationalspielers der Schweiz hervor, an dem in der Sommerpause Medienberichten zufolge mehrere englische Clubs und die AC Mailand Interesse gehabt haben sollen.