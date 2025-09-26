Abtreibungen: Lage im Land hat sich verschlechtert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In Stuttgart gibt es kein Krankenhaus, das eine ungewollte Schwangerschaft medizinisch sicher beendet. In Tübingen sind Abtreibungen nur in einer Arztpraxis und an der Uniklinik möglich, im Kreis Reutlingen gar nicht. Mit rund einem Dutzend Adressen gehört Baden-Württemberg im Bund zu den Schlusslichtern in puncto Versorgungssicherheit in diesem laut Silke Bayer von Pro Familia Reutlingen-Tübingen »für alle Betroffenen unfassbar wichtigen« Bereich.

Wer nach der »Wir haben abgetrieben«-Titelgeschichte im Magazin »Stern« 1971 auf Fortschritt hoffte, wurde enttäuscht: Die Lage hat sich seither verschlechtert. Für die ungewollt schwangeren Frauen, die sich ohnehin in Stresssituationen befinden und die lange Anfahrten zusätzlich belasten, ebenso wie für die Frauenärztinnen und -ärzte, die ihnen helfen wollen. Um 40 Prozent ist die Zahl der Praxen, die Abbrüche vornehmen, in den vergangenen Jahren gesunken – dabei nimmt die Zahl der Abtreibungen wieder zu.

In Baden-Württemberg wurden 2023 laut Statistischem Landesamt insgesamt 10.531 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen – 9.923 davon nach der Beratungsregelung im ersten Trimester. Der bundesweite »Safe Abortion Day« am 28. September macht auf diese gegenläufige Entwicklung aufmerksam.

»Abtreibung ist ein gesamtgesellschaftliches Thema«

Bei einem Podium zum Thema Schwangerschaftsabbruch und Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs, das diesen in Deutschland regelt, haben sich im Reutlinger Genossenschaftskino Kamino Männer und Frauen, Jung und Alt, Forscherinnen, Beraterinnen und Politikerinnen aus den Landkreisen Reutlingen und Tübingen ausgetauscht. Die Doku »Wie wir wollen« des Kollektivs Kinokas von 2021 zeigte zuvor: Keine Verhütungsmethode ist 100 Prozent sicher. In Interviews mit Betroffenen und Experten greift der Film vielschichtige Themen rund um Schwangerschaft auf, vom Werbeverbot für Ärzte und Ärztinnen bis zur These: Wir haben keine Sprache dafür. Dr. Christiane Bomert, die an der Uni Tübingen zum Thema Schwangerenkonfliktberatung forscht, berichtet von »Schwierigkeiten, an Informationen zu kommen«. Gerade in Zeiten digitaler Medien gebe es »so viele Falschinformationen wie zu keinem anderen medizinischen Eingriff«. Die Film-Doku und der Aktionstag zeigten: »Abtreibung ist kein individuelles Thema, sondern ein gesamtgesellschaftliches.«

Expertinnen, Beraterinnen und Politikerinnen tauschen sich im Reutlinger Kamino zum Thema »Safe Abortion« aus, darunter Dr. Christiane Bomert (links), Dorothea Kliche-Behnke (2. von rechts) und Tina Schneider (rechts). Foto: Claudia Reicherter Expertinnen, Beraterinnen und Politikerinnen tauschen sich im Reutlinger Kamino zum Thema »Safe Abortion« aus, darunter Dr. Christiane Bomert (links), Dorothea Kliche-Behnke (2. von rechts) und Tina Schneider (rechts). Foto: Claudia Reicherter

Jüngst veröffentlichte Studien wie »frauen leben 3« der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sowie »Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer – Angebote der Beratung und Versorgung« (ELSA) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit bestätigen: Frauen brauchen in solch einer Extremsituation in kurzer Zeit so viele Infos wie möglich und dem Gesetz gemäß zudem einen Beratungsschein, der ihnen die Entscheidung, ob sie ein Kind austragen oder nicht, überhaupt erst ermöglicht.

»Schwangerschaftsabbrüche sollten im Medizinstudium zum Kanon gehören«

Verbände wie Pro Familia, die hinter dem Safe Abortion Day stehen, kritisieren, dass in Deutschland der Schwangerschaftsabbruch seit 1871 im Strafgesetz geregelt wird. Mehr als 150 Jahre nach Einführung des Paragrafen 218 fordern sie ein Zusammenstehen für sichere Schwangerschaftsabbrüche. Dr. Dorothea Kliche-Behnke, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion aus Tübingen, erklärt: »Auch wenn es 2024 kurz so aussah, als ginge es voran, spüren wir nun, dass es in vielen Bereichen zurückgeht.« Was die medizinische Ausbildung bezüglich Abtreibungen angeht, stehe Baden-Württemberg mit Bayern »besonders schlecht da«. Dass Abtreibungen nicht Teil des Regelstudiums sind, gehe auf die Landespolitik zurück, betont sie – und fordert, operative wie medikamentöse Methoden eines Abbruchs sollten zwingend zum Kanon gehören.

Unterstützerinnen der Gießener Ärztin Kristina Hänel demonstrierten 2017 für die Abschaffung des Paragrafen 219a. Foto: Arriens/dpa/dpa Unterstützerinnen der Gießener Ärztin Kristina Hänel demonstrierten 2017 für die Abschaffung des Paragrafen 219a. Foto: Arriens/dpa/dpa

Jessica Knapp, Erzieherin, alleinerziehende Mutter und Landtagskandidatin der Linken aus Reutlingen, erklärt, für Frauen in solch einer Situation sei eine Anreise von 40 bis 50 Minuten zur nächsten Abtreibungspraxis oder -klinik »weder hinnehm- noch aushaltbar«. Die Schließung von Kliniken im ländlichen Raum spitze die Lage zu.

»Das Thema wird in eine Nische gedrängt«

Erziehungswissenschaftlerin Bomert fordert, Schwangerschaftsabbrüche kostenfrei, respektvoll und schnell anzubieten. Denn: »Je früher, desto sicherer.« Sie bemängelt, dass Frauen bislang nicht das Recht haben, die Methode, mit der eine ungewollte Schwangerschaft beendet wird, frei zu wählen.

Das alles, resümiert Grit Heideker, die Leiterin der Pro-Familia-Beratungsstellen in Reutlingen und Tübingen, »hat natürlich damit zu tun, dass das Thema in eine Nische gedrängt wird«. Die Stigmatisierung von betroffenen Frauen sowie Ärzten und Ärztinnen sei groß. Dabei ergaben der Tübinger Schwangerenkonfliktberaterin Tina Schneider zufolge Umfragen von 2023 und 2024, dass 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung dafür sind, Paragraf 218 aus dem Strafgesetz zu lösen. Die Mehrheit wähle im Moment aber nicht entsprechend, gibt Kliche-Behnke zu bedenken. Knapp formuliert als Ziel: »Frauen vollumfänglich für mündig erklären, um über ihren eigenen Körper zu entscheiden«. Denn: Wären Uteri männlich, gäbe es diese Debatte gar nicht. (GEA)