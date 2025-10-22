Ab Sommer 2026: Ryanair startet wieder am Bodensee-Flughafen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die irische Fluggesellschaft Ryanair bietet vom Sommer 2026 an wieder Flüge vom Flughafen Friedrichshafen an. Zweimal pro Woche soll von dort aus Alicante und dreimal wöchentlich Palma de Mallorca angeflogen werden, wie Ryanair mitteilte. Mit der Wiederaufnahme des Flughafens in das Ryanair-Netzwerk werde das Engagement für regionale deutsche Flughäfen bekräftigt.

Kürzlich hatte der Billigflieger Streichungen von Strecken bekanntgegeben - auch in Baden-Württemberg. Am Baden-Airpark fällt demnach die Verbindung nach Tel Aviv weg und am Flughafen Memmingen die Strecken nach Tel Aviv und nach Riga. Ryanair beklagte laut Mitteilung erneut, dass der deutsche Luftfahrtsektor beispielsweise durch zu hohe Steuern und Sicherheitsgebühren ausgebremst werde.