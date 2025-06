Ab in ein hitziges Wochenende - Es wird tüchtig heiß

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach kleiner Abkühlung läuft der Sommer am Wochenende wieder zur Hochform auf: Stabiles Hochdruckwetter ist im Anmarsch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, wird es tüchtig heiß, mit Höchstwerten am Samstag von bis zu 33 Grad im Rheintal und am Sonntag dort mit bis zu 35 Grad. Im Großraum Stuttgart klettern die Temperaturen am Samstag auf 31 bis 33 Grad und am Tag darauf auf 34 Grad.

Perfektes Badewetter also - zumal es trocken bleibt und keine Hitzegewitter zu erwarten seien. »Es wird nicht so schwül werden, wie zuvor«, sagte ein DWD-Experte. Das Wetter dürfte seinen Angaben nach bis etwa Mitte kommender Woche anhalten, bevor es wieder unbeständiger wird.

Vor dem Wochenende dürfen die Menschen ganz kurz aufatmen: Für Freitag waren erneut etwas niedrigere Temperaturen zwischen 23 und 29 Grad vorhergesagt; von Gewittern bleibe der Südwesten verschont. Tagsüber sei mit teils starker Bewölkung und örtlichen Schauern zu rechnen.